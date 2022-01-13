Эксперт заявила, что «омикрон» выявляется у детей раннего возраста

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Среди пациентов с подтвержденным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— По предварительным данным, из ЮАР, где штамм «омикрон» уже является преобладающим в анализируемый период, наиболее выражено симптомы коронавирусной инфекции проявляются у детей до трех лет, — отметила эксперт.

Несмотря на это, Руженцова добавила, что на данный момент отсутствуют данные по тяжести перенесения детьми варианта COVID-19 «омикрон», передает ТАСС.

Ранее ученые сообщали, что штамм «омикрон» может быть более опасным для детей, так как они имеют более высокую частоту дыхания и более восприимчивы к биологическим агентам, содержащимся в воздухе.

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До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что из-за мутаций коронавирус все чаще появляется у детей. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, почему так происходит, и заявила, что наилучшим способом защиты детей от ковида будет вакцинация. Недавно Центр имени Гамалеи объявил о запуске в оборот новой вакцины для подростков «Спутник М».