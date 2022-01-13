Стало известно, когда «Спутник М» поступит в оборот

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На следующей неделе ожидается поступление в гражданский оборот вакцины против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». Об этом в четверг, 13 января, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину, — передает РИА Новости слова Гинцбурга.

Первая отечественная вакцина для подростков 12-17 лет «Гам-КОВИД-Вак М»(«Спутник М») была зарегистрирована 24 ноября 2021 года. Ранее помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов отметил, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

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В среду, 12 января, врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что в «Спутнике М» содержится 1/5 часть от дозы препарата для взрослого. У детей обмен белков достаточно высокий, поэтому указанного объема вполне достаточно, чтобы организм среагировал на введение препарата. Он также уточнил, что вакцинацию стоит отложить, если у подростка имеются признаки вирусного заболевания. При наличии хронических болезней перед вакцинацией стоит проконсультироваться с лечащим врачом.