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Иммунолог Болибок отметил необходимость вакцинации подростков «Спутником М»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Иммунолог Болибок отметил необходимость вакцинации подростков «Спутником М»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил: опыт зарубежных коллег показывает, что вакцинация подростков от коронавируса нужна и должна быть. Она спасет не столько от самого заболевания, сколько от тяжелого течения и от последующих осложнений.

— В связи с распространением новых «дельта»-штамма и «омикрон»-штамма дети непривитые болеют тяжело в стационарах. Летальных исходов среди детей крайне мало, там единичные случаи на страну, но тем не менее тяжелое заболевание с поражением легких, внутренних органов, желудочно-кишечного тракта, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

Эксперт напомнил, что в «Спутнике М» содержится 1/5 часть от дозы препарата для взрослого. У детей обмен белков достаточно высокий, поэтому этого объема вполне достаточно, чтобы организм среагировал на введение вакцины.

Владимир Болибок уточнил, что вакцинацию стоит отложить, если у подростка имеются признаки вирусного заболевания. При наличии хронических болезней перед вакцинацией стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее Владимир Болибок рассказал, кто хуже переносит вакцинацию.

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