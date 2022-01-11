Иммунолог Болибок объяснил, кто хуже переносит ревакцинацию

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Известно, что уровень нейтрализующих антител против коронавируса спустя полгода после вакцинации уменьшается. И для обеспечения надежной защиты организма от COVID-19 необходимо пройти ревакцинацию. При этом пожилые люди переносят повторный укол значительно легче, чем молодые. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, ревакцинация в отличие от первичной вакцинации протекает гораздо спокойнее и легче:

— Количество нежелательных реакций гораздо меньше при ревакцинации, чем при введении первых препаратов. Кстати, многие называют нежелательные реакции побочными, что неправильно. Есть большой набор нежелательных реакций, возникающих после прививания. К ним относят: температуру, инфильтраты, уплотнение участка на месте введения препарата, появление покраснения, боль в мышце, в которую кололи, и самая частая системная реакция — это температура, которая держится от нескольких часов до нескольких дней.

Других побочных эффектов, уточнил Болибок, нет. Что касается ревакцинации, она проходит для человека абсолютно без последствий. Эксперт отметил, что наличие хронических заболеваний на введении препарата не отражается. Но играет важную роль возраст пациента, которому ввели препарат.

Иммунолог уточнил: чем старше человек, тем меньше нежелательных реакций. Чем это обусловлено, по словам эксперта, однозначного ответа нет:

— Я озвучу исключительно свое мнение. Дело в том, что интенсивность иммунной реакции на «Спутник V» или его варианты зависит от скорости синтеза белка. И чем больше вырабатывается вирусного белка в мышце, тем интенсивнее будет реакция иммунной системы на чужеродный белок. Соответственно, чем моложе пациент, тем более активно у него мышцы синтезируют белок, так как мы делаем укол внутримышечно.

Например, у детей очень активный синтез белка. Именно по этой причине в вакцине «Спутник М» для них уменьшили дозу препарата в пять раз.

При этом эксперт не уточнил, как ревакцинация детей отразится на них и будут ли побочные эффекты, так как эта категория граждан получила первые дозы препарата и их влияние пока не изучено.