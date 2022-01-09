Ученые объяснили, почему «омикрон»-штамм коронавируса опасен для детей

Фото: pixabay.com

Мутация коронавирусной инфекции «омикрон» может быть более опасной для детей, так как они имеют более высокую частоту дыхания и более восприимчивы к биологическим агентам, содержащимся в воздухе. К такому выводу пришли ученые из Индии.

— Дыхательные пути детей меньше, чем у взрослых, и этот новый вариант в основном поражает верхние дыхательные пути у инфицированных пациентов. Следовательно, можно сказать, что есть вероятность того, что дети столкнутся с большим, чем взрослые, количеством проблем, которые могут вызывать беспокойство, но не смертельны, — заявил специалист по респираторной медицине из Нью-Дели Анимеш Арья.

По словам медика, симптомы «омикрона» у детей и взрослых сходны. К ним относятся боль в горле, небольшая лихорадка и ощущение усталости.

Врач посоветовал родителям принимать все меры предосторожности, связанные с коронавирусом, а также следить за тем, чтобы дети как можно больше времени проводили дома. Также Арья напомнил о необходимости «тщательно заботиться об их питании, чтобы бороться с серьезными последствиями в случае заражения», пишет РИА Новости.

1/2 2/2

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что из-за мутаций ковид все чаще появляется у детей. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, почему так происходит, и заявила, что наилучшим способом защиты детей от ковида будет вакцинация. Недавно Центр имени Гамалеи получил два разрешения на выпуск в гражданский оборот новой вакцины для подростков «Спутник М».