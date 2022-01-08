Как защитить детей и подростков от «омикрона»

Медсестра Ума Магомедова производит забор биологического материала у ученицы школы № 2123 Ксении Чеботарь для тестирования на ковид / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила: из-за мутаций ковид все чаще появляется у детей. «Вечерняя Москва» решила узнать у врача высшей категории Ларисы Алексеевой, почему так происходит и как можно уберечь подрастающее поколение от опасного заболевания.

По словам Анастасии Раковой, в последнее время в Москве ежедневно госпитализируют по несколько десятков детей, хотя в начале пандемии вирус распространялся только на тех, у кого присутствовали серьезные патологии.

— Мы видим, что по мере мутации вируса он все больше приспосабливается к детям. А сводки из ЮАР показывают, что «омикроном» в первую очередь болеют именно несовершеннолетние, — отметила Ракова.

Также, по ее словам, раньше дети были просто переносчиками коронавируса, а сейчас вирус вызывает у них пневмонию. Врач высшей категории Лариса Алексеева объясняет это явление тем, что новый штамм распространяется в крови человека гораздо быстрее своих предшественников и его не всегда легко определить.

— Дети часто приносят из школы ОРВИ, а симптомы «омикрона» как раз схожи с признаками обычной простуды. У детей часто сохраняется обоняние, поэтому сказать, что это именно ковид, не всегда получается оперативно, — говорит специалист.

По ее мнению, не стоит переживать, ведь, как правило, дети гораздо легче переносят заболевание, если у них нет хронических патологий.

— Высокая температура сохраняется у детей на протяжении нескольких дней, кашель не сильный, а вкусы и запахи ощущаются всего через неделю после перенесенного заболевания, — добавила Алексеева.

По мнению врача, наилучшим способом защиты детей от ковида будет вакцинация. Недавно Центр имени Гамалеи получил два разрешения на выпуск в гражданский оборот новой вакцины для подростков «Спутник М».

— Эта прививка будет представлять собой всего 1/5 дозы аналогичной вакцины для взрослых. Для тех, кто боится уколов, можно будет выбрать назальную форму вакцины. Ее будут вводить с помощью спрея с лекарством, — уточнила Алексеева.

Вакцинация для подростков в возрасте от 12 до 17 лет будет на добровольной основе. Она поможет несовершеннолетним защитить себя от новых мутаций вируса и возможной госпитализации.

КСТАТИ

Недавно специалисты назвали несколько специфических симптомов «омикрон» штамма, которые наблюдаются только у привитых. Как правило, такие пациенты страдают от тошноты и потери аппетита. А у некоторых и вовсе присутствовали длительная рвота и головная боль.