«Мало не покажется»: когда ждать окончания пандемии и будет ли в России волна «омикрона»

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Технический директор Управления общественного здравоохранения (SSI) Дании Тира Гроув Краузе заявила о том, что пандемия коронавируса может завершиться уже через два месяца благодаря более высокой заразности и менее тяжелому течению штамма «омикрон». «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов, действительно ли «омикрон» обладает менее опасными свойствами, а также узнала, как может отличаться дальнейшее развитие событий в России и других странах.

Прогнозы должны быть осторожными

Свойства штамма «омикрон» еще недостаточно изучены. Кроме того, нельзя однозначно утверждать, какими будут следующие варианты коронавируса, уверен вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

— Какой еще штамм возникнет, в какой стране и какой будет силы — неизвестно. Надо помнить, что мы раньше говорили про «дельту». Многие говорили (не буду скрывать, я тоже), что, наверное, это последний вариант, а потом возник «омикрон», и все понеслось по новой. Надо датские предсказания применять со словом «наверное», поэтому давайте будем осторожными в этих прогнозах и будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, — рассказал он.

Как подчеркнул собеседник «ВМ», госпитализации в случае с «омикроном» все-таки есть: в частности, в Норвегии недавно произошла достаточно большая вспышка заболевания новым штаммом. Говорить о смертности от «омикрона» пока рано, так как от момента начала заболевания до выздоровления или смерти проходит три–четыре недели и точных данных пока нет, заметил специалист.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что в данный момент комментировать ситуацию преждевременно.

— Мы не видим даже какого-то роста более-менее внятного. За вчерашний день статистика была очень спокойная, как и за остальные дни нового года. Что будет после того, как люди вернутся из отпусков и начнется рабочая неделя, станет ясно позже — нужно будет дней десять подождать, — заметил он.

По его словам, согласно западной статистике, «омикроном» болеют и привитые, и непривитые, и ранее переболевшие. При этом те, у кого есть иммунитет, переносят болезнь относительно легко — им не требуется госпитализация.

В России может быть тяжелее

Вне зависимости от того, какой штамм распространен больше всего, вакцина остается надежной защитой, уверен Нетесов.

— Самое главное, что нужно сделать российскому населению, — не быть такими отсталыми во всей Европе, какими мы сейчас являемся. У нас самый низкий процент вакцинированных. Когда к нам придет «омикрон», мало никому не покажется, — заметил вирусолог.

Нетесов заметил, что преобладающий в России вариант COVID-19 отличается от других.

— Что касается других вариантов, то к этому как-то странно относятся, в том числе у нас в стране. У нас же другой вариант «дельты» гуляет, не тот, который в Западной Европе. У нас свой, российский, — подчеркнул эксперт.

Из-за недостаточного количества привитых ситуация с коронавирусом в России может развиваться тяжелее, чем в других государствах, заметил Болибок.

— Что будет в РФ — сказать сложно, потому что у нас уровень вакцинации меньше, чем в европейских странах, и вполне может быть, что у нас все будет выглядеть немного хуже. У нас вообще госпитализация и смертность выше, чем в остальных странах из-за того, что много непривитых, — рассказал иммунолог.

Болибок отметил, что говорить об окончании пандемии можно будет только тогда, когда число регистрируемых случаев заметно снизится и они будут фиксироваться не постоянно, а только периодически. Как уточнил собеседник «ВМ», «это будет означать, что эпидемия в РФ закончена, а закончится ли она во всем мире — сказать сложно».

Маска эффективна

Эксперты отметили, что штаммом «омикрон» можно заразиться в разных местах, в том числе на улице. По словам Болибока, даже зимой маска остается надежным способом защиты от COVID-19 на улице.

— Если без маски, то заразиться очень легко. В скоплениях людей маска все равно эффективна, потому что процесс заражения происходит через аэрозоль. Если маска используется одноразово (то есть надели, попользовались, через два часа выкинули и надели новую), то она защищает вполне, — рассказал эксперт.

Иммунолог отметил, что перед использованием средств индивидуальной защиты на улице можно изучить, на какие условия эксплуатации они рассчитаны: какие-то из них могут быть не рассчитаны на использование в холодную погоду. В случае сильных морозов можно пользоваться традиционным способом, заворачивая лицо в шарф, заключил собеседник «ВМ».

В начале 2022 года датский эпидемиолог Тира Гроув Краузе предположила, что штамм «омикрон» может стать последним вариантом коронавируса.

— Это может быть тем, что выведет нас из пандемии, так как «омикрон» может вызвать последнюю волну коронавируса, — передает слова Краузе The Guardian.

По словам специалиста, при инфицировании штаммом «омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «дельта». Также число госпитализаций при «омикроне» меньше, чем при «дельте».