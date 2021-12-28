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Минздрав одобрил инъекционный «Арепливир»: что известно об этом препарате

Игорь Синельников

Общество
Минздрав одобрил инъекционный «Арепливир»: что известно об этом препарате
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Препарат «Арепливир» в виде инъекций, предназначенный для лечения коронавируса, официально включен в рекомендации Минздрава. «Вечерняя Москва» узнала подробности, разобралась, чем он отличается от «Арепливира» в таблетках, а также вспомнила историю этого препарата.

С чего все началось

«Арепливир» в виде таблеток получил одобрение Минздрава еще в июне 2020 года. Его производитель отмечал высокую эффективность препарата.

— Препарат продемонстрировал высокую эффективность — более 90 процентов. В течение первых 24 часов 70 процентов больных коронавирусной инфекцией чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. 80 процентов пациентов выздоравливали на монотерапии, без сопутствующих препаратов. В ходе исследований не зарегистрировано ни одного случая перехода заболевания в более тяжелую фазу, — сообщили в пресс-службе.

«Арепливир» широко обсуждался в СМИ осенью 2020 года. В частности, вопросы вызывала его рекомендованная цена — 12 320 рублей. Геннадий Онищенко отмечал, что многие не смогут его приобрести.

— Это абсолютно спекулятивная и неподъемная цена. И, если учесть, что главная группа риска у нас — это люди старшего поколения, у которых не самый высокий доход, то, конечно, стоимость данного препарата для них будет неприемлемой, — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

3 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что москвичи, которые лечатся от коронавируса дома, будут бесплатно получать противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир».

В середине октября в ГК «Промомед» заявили, что «Арепливир» появился во всех регионах страны. Тогда же Минздрав ограничил предельную стоимость «Арепливира»: не более четырех тысяч за 40 таблеток и не более десяти тысяч — за 100. Сначала «Арепливир» поставляли за границу, однако потом от этого отказались из-за высокого спроса в России.

Поможет госпитализированным

Новый «Арепливир» стал первым инъекционным препаратом от коронавирусной инфекции, зарегистрированным в России. Это произошло в середине ноября 2021 года. Как отмечала пресс-служба разработчика ГК «Промомед», препарат в виде инъекций планировалось направить в стационары всех регионов России до конца 2021 года.

Как рассказывал председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый, инъекционный «Арепливир» предназначен для лечения пациентов в условиях больниц.

— С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны — это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат, — отметил он.

Главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев заявил, что инъекционный «Арепливир» может переломить ход пандемии.

— Инъекционную форму препарата характеризует не только стопроцентная биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе, — заметил Авдеев.

На момент регистрации инъекционной формы «Арепливир» в таблетках уже был включен в рекомендации Минздрава как для лечения коронавируса в случае госпитализации, так и в менее тяжелых случаях.

27 декабря в ГК «Промомед» сообщили, что Минздрав включил инъекционный «Арепливир» в рекомендации по лечению COVID-19. Тогда же первая партия препарата была отгружена с завода.

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