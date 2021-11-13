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Производитель рассказал о назначении инъекционного препарата «Арепливира»

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Производитель рассказал о назначении инъекционного препарата «Арепливира»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Препарат от COVID-19 в инъекционной форме «Арепливир» разработан для лечения больных в стационарных условиях. Об этом рассказал председатель совета директоров компании-производителя «Промомед» Петр Белый.

— С одной стороны, здесь когорта меньше. С другой стороны, это самая главная когорта пациентов, потому что наиболее рисковые случаи как раз находятся на госпитальном этапе. Сейчас у нас появился такой, поскольку он первый отечественный препарат, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он уточнил, что эффективность препарата оценивается как высокая. Купить его можно будет уже в декабре. При этом очередей и дефицита быть не должно.

Белый подчеркнул, что в препарате заинтересованы около 50 государств, однако приоритет все равно сохраняется внутри России.

Первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир» был зарегистрирован 12 ноября. Разработка компании «Промомед», как уточняется, отвечает на острую потребность здравоохранения России в госпитальных средствах терапии COVID-19.

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