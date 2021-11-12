Первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Промомед» в пятницу, 12 ноября.

— Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов, — говорится в сообщении.

Разработка компании, как уточняется, отвечает на «острую» потребность здравоохранения России в госпитальных средствах терапии COVID-19, отмечает ТАСС.

8 ноября Минздрав одобрил начало третьей фазы клинических исследований китайской вакцины от коронавируса V-01. Организацией, проводящей исследования, является Livzon Mabpharm Inc. Количество пациентов составляет 5,5 тысячи человек.

За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.