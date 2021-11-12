Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Первый инъекционный препарат для лечения COVID-19 зарегистрировали в России
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Зарегистрирован первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир». Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Промомед» в пятницу, 12 ноября.

— Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия «Арепливир» (фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов, — говорится в сообщении.

Разработка компании, как уточняется, отвечает на «острую» потребность здравоохранения России в госпитальных средствах терапии COVID-19, отмечает ТАСС.

8 ноября Минздрав одобрил начало третьей фазы клинических исследований китайской вакцины от коронавируса V-01. Организацией, проводящей исследования, является Livzon Mabpharm Inc. Количество пациентов составляет 5,5 тысячи человек.

За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

1/3
2/3
3/3

Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.

Читайте также:
ЛекарстваКоронавирусВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте