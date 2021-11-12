В России за сутки выявили 40 123 новых случая коронавируса

Фото: unsplash

За сутки в России заболели коронавирусом 40 123 человека. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в оперштабе Москвы.

При этом 8,6 процента из них не имели клинических проявлений болезни. Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за сутки вылечили от COVID-19 33 645 пациентов.

Всего за время пандемии в России выявлено 8 992 595 случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах страны. Зафиксировано 252 926 летальных исходов. А вылечилось от коронавируса 7 720 962 человека.

Более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в Москве. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

12 ноября доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия может справиться с пандемией COVID-19 в следующем году. Однако вирус никуда не денется, и вспышки еще будут.

Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ученые Минобороны России создали биологически активные добавки (БАД), которые способны снизить концентрацию COVID-19 в организме заболевшего в 16 раз.