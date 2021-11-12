Российские ученые создали БАД, который снижает концентрацию COVID-19

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Ученые Минобороны России создали биологически активные добавки (БАДы), которые способны снизить концентрацию COVID–19 в организме заболевшего в 16 раз. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов.

Свидетельство о государственной регистрации было получено на один из БАДов. Это стало возможным после проведенной оценки их эффективности в отношении коронавирусной инфекции. БАД был разработан учеными 7-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

— Уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой — его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие, снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями, — сообщил Кириллов в интервью газете «Красная Звезда».

Основными ингредиентами разрабатываемых БАДов являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма.

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В начале сентября в Министерство здравоохранения России обратились с предложением запретить медикам выписывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам. Отмечается, что рынок БАДов в стране в 2020 году составил почти 74 миллиарда рублей, он вырос на 17 процентов по сравнению с 2019 годом.