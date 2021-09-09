В Госдуме предложили запретить врачам выписывать пациентам БАДы

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В Министерство здравоохранения России обратились с предложением запретить медикам выписывать биологически активные добавки (БАДы) пациентам. Соответствующее письмо направил координатор бюро расследований Общероссийского народного фронта (ОНФ), заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Антон Гетта.

Отмечается, что рынок БАДов в стране в 2020 году составил почти 74 миллиарда рублей, он вырос на 17 процентов по сравнению с 2019 годом. Опрос россиян выявил, что в трети случаев перед покупкой БАДов человека не проинформировали о том, что он приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку.

А 12 процентов россиян сообщили о наличии БАДов в рецептах и выписках из поликлиник наряду с обычными лекарствами.

— В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАДов. В этой связи предлагается внести в приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии, — говорится в письме.

Гетта считает, что эта инициатива позволит распространить на подобные случаи действие нормы из нового КоАП, по которой предусматривается штраф от 3 до 5 тысяч рублей за нарушение порядка назначения и выписывания лекарств.

Также он предложил ввести единую форму документа, который будет выдаваться пациенту после приема в частной клинике. В нем должны быть разделены назначенные лекарства и БАДы.

Кроме того, депутат просит Минздрав совместно с ФАС запретить использовать слово «препарат» в рекламных и информационных материалах о добавках, а вместо этого делать пометку «БАД», сообщают «Известия».

Врач назвал самые бесполезные медицинские процедуры и препараты. Эксперт указал, что такой бесполезной процедурой может являться физиотерапия, поскольку ее имеет смысл проходить в комплексе с основной терапией или после нее.