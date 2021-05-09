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Врач назвал самые бесполезные процедуры и препараты
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Врач назвал самые бесполезные процедуры и препараты

Татьяна Плотникова

Здоровье

Ряд процедур и препаратов, которые предлагают в лечебных учреждениях или навязывают в рекламе, бесполезны и являются напрасной тратой времени и денег. Об этом рассказал врач Олег Серебрянский.

Эксперт указал, что такой бесполезной процедурой может являться физиотерапия, поскольку ее имеет смысл проходить в комплексе с основной терапией или после нее.

При этом под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать, предупредил Серебрянский.

Прием витаминов и БАДов также вряд ли принесет ощутимую пользу, поскольку восполнять нехватку каких-либо веществ в организме следует лишь по результатам анализов.

Что касается приема антибиотиков без назначения и контроля специалистов, это опасно для организма, поскольку помимо побочных эффектов грозит развитием резистентности (устойчивости) к действующим веществам препаратов, рассказал врач агентству «Прайм».

Ранее профессор назвал сочетание витаминов, которое поможет избежать тяжелых форм COVID-19.

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