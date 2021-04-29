Профессор назвал сочетание витаминов, которое поможет избежать тяжелых форм COVID-19

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Профессор медицины из Италии Сальваторе Коррао, который входит в научно-технический комитет по коронавирусной инфекции, посоветовал для снижения риска заболевания COVID-19 в тяжелой форме принимать витамины С и D, а также мелатонин и цинк.

— Мы определили дозировку, которая может обеспечить необходимый положительный эффект. Так, например, ежедневно следует принимать один–два грамма аскорбиновой кислоты (витамин С), являющейся хорошим антиоксидантом. Что касается витамина D, то его можно принимать как ежедневно, так и один раз в месяц. По нашему мнению, оптимальным решением представляется единовременное употребление 50 000 МЕ (международных единиц) этого вещества в месяц, причем предпочтительно на полный желудок, — цитирует Коррао РИА Новости.

Что касается мелатонина, то его медик порекомендовал принимать каждый вечер от 6 до 10 миллиграммов.

Также итальянский профессор отметил, что для помощи иммунной системе в борьбе с вирусами следует принимать около 50 миллиграммов цинка в день. Однако Коррао обратил внимание, что спустя три месяца дозировку нужно снизить в два раза, так как этот микроэлемент постепенно накапливается в организме.

По словам врача, прием такого набора способствует снижению концентрации С-реактивного белка, повышение которого характерно для COVID, является индикатором воспаления и влияет на глубинные процессы в организме. Медик уточнил, что фрукты и овощи, в которых содержатся те же витамины, не способны заменить прием перечисленных препаратов.

Как отметил Сальваторе Коррао, комбинация препаратов полезна и здоровым людям, а также тем, кто страдает диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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