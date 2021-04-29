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Врач рассказала об указывающих на болезни изменениях ногтей
Фото: pixabay.com

Врач рассказала об указывающих на болезни изменениях ногтей

Юлия Курганова

Здоровье

Кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина сообщила, что изменение ногтевых пластинок характеризуется разнообразием клинических проявлений, чаще всего проявляется ониходистрофия.

Ониходистрофия — это собирательный термин, который используется для обозначения изменения ногтей. К этому недугу может приводить несколько факторов. Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания, рассказала врач.

Также она отметила, что по изменению цвета ногтей можно предположить об определенных заболеваниях, которые могут быть у человека. Так, если цвет ногтевой пластинки белый или цвета матового стекла, то у пациента может быть цирроз печени, синеватая часть ногтя зачастую указывает на болезнь Вильсона. Желтоватый цвет ногтей наблюдается при желтухе и нарушениях лимфо-обращения.

— Темно-коричневая при болезни Аддисона, рентгеновском облучении. При диабетической гангрене или тромбозе артерий ногтевая пластинка может менять цвет до черного, — рассказала Бородулина телеканалу «Звезда».

Кроме того, при расстройстве периферического кровообращения, варикозном заболевании, плоскостопии, атеросклерозе может быть истончение ногтевых пластин, а при гипервитаминозах появляется ломкость ногтей и тусклость.

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