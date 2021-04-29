Врач рассказала об указывающих на болезни изменениях ногтей

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Кандидат медицинский наук, врач общей практики Кристина Бородулина сообщила, что изменение ногтевых пластинок характеризуется разнообразием клинических проявлений, чаще всего проявляется ониходистрофия.

Ониходистрофия — это собирательный термин, который используется для обозначения изменения ногтей. К этому недугу может приводить несколько факторов. Это могут быть местные патологические процессы, обще-инфекционные процессы, заболевания внутренних органов, кожные заболевания, рассказала врач.

Также она отметила, что по изменению цвета ногтей можно предположить об определенных заболеваниях, которые могут быть у человека. Так, если цвет ногтевой пластинки белый или цвета матового стекла, то у пациента может быть цирроз печени, синеватая часть ногтя зачастую указывает на болезнь Вильсона. Желтоватый цвет ногтей наблюдается при желтухе и нарушениях лимфо-обращения.

— Темно-коричневая при болезни Аддисона, рентгеновском облучении. При диабетической гангрене или тромбозе артерий ногтевая пластинка может менять цвет до черного, — рассказала Бородулина телеканалу «Звезда».

Кроме того, при расстройстве периферического кровообращения, варикозном заболевании, плоскостопии, атеросклерозе может быть истончение ногтевых пластин, а при гипервитаминозах появляется ломкость ногтей и тусклость.

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