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Дерматолог опровергла популярный миф о белых пятнах на ногтях
Фото: pixabay.com

Дерматолог опровергла популярный миф о белых пятнах на ногтях

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач-дерматолог Ирина Гостева объяснила в беседе с телеведущим Александром Мясниковым, что белые пятна на ногтях появляются вовсе не из-за нехватки цинка, авитаминоза или гормональных скачков, как об этом принято думать.

Причина таких изменений, по словам специалиста, кроется в банальном попадании воздуха в зону роста ногтя.

Гостева обратила внимание, что опасение должно вызвать черное пятно на ногте. В некоторых случаях оно может сигнализировать о меланоме или злокачественном новообразовании. Мясников подтвердил слова коллеги и порекомендовал в таком случае не затягивать с визитом к врачу.

Телеведущий отметил, что, несмотря на то, что проблемы с ногтями и могут свидетельствовать о серьезных болезнях, чаще всего это ничего более, как «просто изменения в ногтях», сообщает «Царьград».

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