Иммунолог Крючков назвал группу людей, рискующих повторно заболеть коронавирусом

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Кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков назвал группу людей, которые рискуют повторно заболеть коронавирусом.

Он отметил, что высокий титр общих антител не указывает напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител. На самом деле организм человека защищают особые клетки иммунной системы с протективными функциями и протективные антитела, то есть не все антитела.

Крючков объяснил, что значительная часть антител не имеет защитных свойств.

— Они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, — сообщил он в интервью радио Sputnik, добавив, что некоторые врачи считают, что такие антитела могут влиять негативным образом.

Протективных антител может оказаться недостаточно в некоторых случаях, поэтому перенесенный COVID-19 или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может заболеть во второй раз. Специалист отметил, что повышенный риск заболеть коронавирусом повторно имеют люди, у которых ослаблен иммунитет. Он уточнил, что речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или вторичный иммунодефицит.

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