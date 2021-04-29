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Иммунолог Крючков назвал группу людей, рискующих повторно заболеть коронавирусом
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Иммунолог Крючков назвал группу людей, рискующих повторно заболеть коронавирусом

Юлия Курганова

Здоровье

Кандидат медицинских наук, иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков назвал группу людей, которые рискуют повторно заболеть коронавирусом.

Он отметил, что высокий титр общих антител не указывает напрямую о доле так называемых защитных или протективных антител. На самом деле организм человека защищают особые клетки иммунной системы с протективными функциями и протективные антитела, то есть не все антитела.

Крючков объяснил, что значительная часть антител не имеет защитных свойств.

— Они как бы есть, они связываются с какими-то антигенами коронавируса, но связываются достаточно слабо и не могут нейтрализовать вирус, — сообщил он в интервью радио Sputnik, добавив, что некоторые врачи считают, что такие антитела могут влиять негативным образом.

Протективных антител может оказаться недостаточно в некоторых случаях, поэтому перенесенный COVID-19 или вакцинация не дают стопроцентной гарантии, что человек не может заболеть во второй раз. Специалист отметил, что повышенный риск заболеть коронавирусом повторно имеют люди, у которых ослаблен иммунитет. Он уточнил, что речь идет о тех, у кого диагностированы первичный или вторичный иммунодефицит.

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