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Трихолог назвала народные средства, которые могут избавить от выпадения волос
Фото: pixabay.com

Трихолог назвала народные средства, которые могут избавить от выпадения волос

Елена Фролова

Здоровье

Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова рассказала, что некоторые народные средства помогают в уходе за волосами, при этом в их использовании нужна регулярность.

По мнению эксперта, выпадение волос свидетельствует о нарушениях в работе организма. За этим процессом обязательно нужно следить.

— Человек перенервничал, у него всколыхнуло адреналин. Или он замерз, переболел острыми респираторными заболеваниями — все это может послужить поводом, для того чтобы нарушить ритм смены волос и послужить тому, что они начнут выпадать, — подчеркнула трихолог.

Для того чтобы решить проблему с выпадением волос, нужно выяснить причины, провоцирующие это. По словам медика, в настоящее время большую популярность имеют кусковидные выпадения волос.

— Соответственно, как будет организм восстанавливаться после перенесенной инфекции, так и волосы будут постепенно восстанавливаться, — добавила Юлия Галлямова.

При этом она пояснила, что существуют народные средства, которые могут помочь, главное придерживаться регулярности в их использовании, отмечает Nation News.

— Из народных методов это обычно горчица, настойка перца, ополаскивание травами, — объяснила трихолог.

По ее словам, все это оказывает стимулирующее воздействие на рост волос. Однако не стоит думать, что если сделать эти процедуры один-два раза, то сразу вырастет коса. Этот процесс должен длиться в течение определенного периода.

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