Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог: Россия может побороть пандемию COVID-19 в следующем году

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Вирусолог: Россия может побороть пандемию COVID-19 в следующем году
Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия может справиться с пандемией COVID-19 в следующем году. Однако вирус никуда не денется, и вспышки еще будут.

— Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, — заявил Альтштейн в беседе с РИА Новости.

1/2
2/2

10 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения.

В начале ноября «Вечерняя Москва» писала, что для «затухания пандемии» нужно вакцинировать 70 процентов населения, а для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80 процентов граждан. При нынешних темпах вакцинации все население России может получить иммунитет к коронавирусу летом следующего года.

Читайте также:
КоронавирусПандемияВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте