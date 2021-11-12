Вирусолог: Россия может побороть пандемию COVID-19 в следующем году

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что Россия может справиться с пандемией COVID-19 в следующем году. Однако вирус никуда не денется, и вспышки еще будут.

— Пандемия не будет с нами жить всегда, но я довольно оптимистически отношусь к этому, я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет, но вирус, конечно, никуда не денется, — заявил Альтштейн в беседе с РИА Новости.

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10 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения.

В начале ноября «Вечерняя Москва» писала, что для «затухания пандемии» нужно вакцинировать 70 процентов населения, а для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 80 процентов граждан. При нынешних темпах вакцинации все население России может получить иммунитет к коронавирусу летом следующего года.