Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более пяти миллионов упаковок лекарств выдали в Москве заболевшим COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Более пяти миллионов упаковок лекарств выдали в Москве заболевшим COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в столице. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

— Пациенты с коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно. Все необходимое закуплено в достаточном количестве: с начала пандемии пациенты получили уже более пяти миллионов упаковок лекарств для лечения коронавируса. Решение об их назначении и выдаче принимает врач, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В городе сформирован большой запас необходимых препаратов, в том числе антибиотиков и жаропонижающих препаратов. Также всем заболевшим выдаются пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови, что является важным параметром для контроля состояния во время протекания вируса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разрабатывается лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавирусной инфекции. Однако его результат будет представлен позже, чем препарат, который разрабатывается на основе антител.

Читайте также:
ЛекарстваКоронавирусМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трагедия и фарс Саакашвили

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Удовольствий полная корзина

Все мнения
О проекте