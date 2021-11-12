Более пяти миллионов упаковок лекарств выдали в Москве заболевшим COVID-19

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Более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в столице. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

— Пациенты с коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник и телемедицинского центра. Лекарства для лечения COVID-19 они получают бесплатно. Все необходимое закуплено в достаточном количестве: с начала пандемии пациенты получили уже более пяти миллионов упаковок лекарств для лечения коронавируса. Решение об их назначении и выдаче принимает врач, — сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

В городе сформирован большой запас необходимых препаратов, в том числе антибиотиков и жаропонижающих препаратов. Также всем заболевшим выдаются пульсоксиметры — приборы для измерения уровня кислорода в крови, что является важным параметром для контроля состояния во время протекания вируса, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разрабатывается лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавирусной инфекции. Однако его результат будет представлен позже, чем препарат, который разрабатывается на основе антител.