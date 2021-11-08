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Минздрав одобрил третью фазу исследований китайской вакцины V-01

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав одобрил третью фазу исследований китайской вакцины V-01
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Минздрав одобрил начало третьей фазы клинических исследований китайской вакцины от коронавируса V-01. Это следует из реестра лекарственных средств в понедельник, 8 ноября.

— Международное многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование фазы III для оценки эффективности, безопасности и иммуногенности рекомбинантной вакцины на основе гибридного белка SARS-CoV-2 (V-01) у взрослых в возрасте 18 лет и старше, — говорится в сообщении.

Организацией, проводящей исследования, является Livzon Mabpharm Inc. Количество пациентов составляет 5,5 тысячи человек, отмечается на сайте реестра.

21 октября в Минздраве России заявили, что в стране завершается подготовка необходимых документов для сертификации «Спутника V» в Европе. До этого в зарубежных СМИ сообщили, что решение о сертификации «Спутника V» в Европе могут принять в 2022 году.

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20 октября в РФПИ заявили, что ВОЗ возобновила рассмотрение заявки на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V». 15 октября глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что визит экспертов Европейского агентства лекарственных средств в Россию ожидается осенью для завершения проверки в рамках одобрения «Спутника V».

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