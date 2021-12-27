«Арепливир» включили в рекомендации Минздрава по лечению COVID-19

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Первый российский инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир» включен в рекомендации Минздрава. Об этом сообщили в ГК «Промомед» в понедельник, 27 декабря.

— Министерство здравоохранения включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия «Арепливир» (фавипиравир в обновленную, четырнадцатую версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выпущенную 27 декабря 2021, — говорится в сообщении.

Первую партию лекарства в тот же день отгрузили с завода «Биохимик», отмечает ТАСС.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

21 декабря американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может при «правильных» шагах завершиться в 2022 году. Людям неприятно, когда над ними нависает COVID-19 при наступлении праздничного сезона, уточнил он. При этом когда-нибудь, по его словам, пандемия закончится, а наступит это тем быстрее, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, заключил предприниматель.