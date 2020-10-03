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Сергей Собянин расширил список бесплатных лекарств для больных COVID-19
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин расширил список бесплатных лекарств для больных COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Москвичи, которые лечатся от COVID-19 дома, будут бесплатно получат противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 3 октября.

В городе, по его словам расширилась программа бесплатного лекарственного обеспечения больных. Если пациент будет находиться в среднетяжелом состоянии, его обеспечат антикоагулянтами. Это лекарства, которые препятствуют свертываемости крови и тромбозу. Больным начнут бесплатно выписывать лекарства «Дабигатрана этексилат», «Ривароксабан» и «Апиксабан».

— Необходимые лекарства и медицинские приборы закуплены в достаточном количестве. Решение об их назначении и выдаче принимают лечащие врачи. По мнению специалистов, применение новых схем лекарственной терапии, дополнительные анализы и возможность постоянного контроля своего состояния значительно улучшат качество лечения на дому, — написал Собянин в своем личном блоге.

Также амбулаторные пациенты начнут бесплатно получать пульсоксиметры. Прибор будут выдавать пациентам с пневмонией. По словам мэра, в городе расширят перечень анализов для заразившихся коронавирусом.

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лекарствоСергей Собянинкоронавирус
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