Главврач скорой помощи Москвы отметил рост вызовов в связи с коронавирусом

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Константин Семенец

Число вызовов скорой помощи выросло в столице на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу, 2 октября, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

— Сегодня мы наблюдаем увеличение вызовов, но мы справляемся. Каждые сутки в городе дежурят 1042 бригады, в едином городском диспетчерском центре у нас работают 65 фельдшеров по приему вызовов и 20 врачей-консультантов, — отметил врач.

По словам Плавунова, специалисты учли опыт первых месяцев борьбы с вирусом. Также медработники прошли дополнительное обучение.

Как добавил медик, вопросы пациентов довольно разнообразны. Некоторые заражены, однако части граждан необходима консультация по уходу за больным членом семьи или просто моральная поддержка.

Главврач станции имени Пучкова подчеркнул, что коронавирус остается угрозой для граждан, а его последствия могут быть очень тяжелыми. Он призвал москвичей ответственно и серьезно отнестись к мерам безопасности: носить маски и перчатки в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки, передает агентство городских новостей «Москва».

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