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Инфекционист объяснил появление в России незавозных случаев «омикрона»

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Инфекционист объяснил появление в России незавозных случаев «омикрона»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Распространение в России «омикрон»-штамма коронавируса связано с невозможностью проконтролировать его попадание в страну не только из Южной Африки, но и из большого количества других государств, где он сейчас регистрируется. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По его словам, инфекции, передающиеся аэрозольным механизмом, невозможно полностью заблокировать, если они распространились достаточно широко.

— На сегодняшний момент блокируют и отправляют на карантин тех людей, которые прибывают из Южной Африки и близлежащих стран. Но штамм «омикрон» распространен уже в нескольких десятках стран, поэтому вероятность того, что были завозные случаи именно из этих стран, абсолютно нельзя исключить, — рассказал эксперт.

Он отметил, что в таких обстоятельствах вирус может совершенно спокойно попасть на территорию страны и дальше формировать свои цепочки распространения.

Со временем «омикрон»-штамм может стать наиболее распространенным в России, предупредил собеседник ВМ».

— Если мы посмотрим на Южно-Африканскую Республику или Великобританию, то увидим там значительное преобладание этого штамма даже над штаммом «дельта», который был до этого несколько месяцев. Поэтому исключить такую вероятность в России абсолютно нельзя, — заключил инфекционист.

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о появлении случаев заражения штаммом «омикрон» на территории России.

— Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — сказал министр.

По состоянию на 24 декабря «омикрон» выявили в 110 странах мира. Первичные данные ВОЗ говорят о том, что новая мутация имеет значительно более высокую степень распространения, чем штамм «дельта», и может казаться менее серьезной. Пока специалисты не выяснили, как способствуют более легкому течению болезни вакцинация или перенесенное заболевание.

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