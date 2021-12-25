Мурашко рассказал о людях, которые заразились «омикроном» внутри страны

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Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал о тех, кто заразился новым штаммом коронавируса «омикрон», находясь в России.

— Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом «омикрон», — цитирует министра РИА Новости.

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В России на 21 декабря был зафиксирован 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что состояние пациентов оценивалось как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».