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Попова сообщила о выявлении 41 случая заболевания «омикрон»-штаммом в России

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Попова сообщила о выявлении 41 случая заболевания «омикрон»-штаммом в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

В России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть их них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.

— В Российской Федерации выделен уже 41 случай инфицирования новым генным вариантом вируса «омикрон». Все больные находятся в стационаре, — цитирует ТАСС слова Поповой.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

16 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России было зафиксировано 25 случаев инфицирования «омикрон»-штаммом коронавирусной инфекции. Теперь к этим заболевшим добавилось еще пять.

По данным на 12:00 21 декабря, число заболевших новым вариантом COVID-19 в РФ достигло 30 человек.

За последние 24 часа в России выявили 25 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах.

Попова сообщила о выявлении 41 случая заболевания «омикрон»-штаммом в России
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