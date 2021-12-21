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Число заразившихся омикрон-штаммом в России достигло 30 человек

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Число заразившихся омикрон-штаммом в России достигло 30 человек
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Число заболевших новым штраммом коронавирусной инфекции «омикрон» в России достигло 30 человек. Их состояние в настоящее время оценивается как стабильное. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

— Около 30 человек, тяжелых нет, — цитирует замглавы Минздрава РИА Новости.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

16 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России было зафиксировано 25 случаев инфицирования «омикрон»-штаммом коронавируса. Теперь к этим заболевшим добавилось еще пять.

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За последние 24 часа в России выявили 25 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За последний день в Северной столице выявили 2075 заболевших. За последний день в РФ также зафиксировали 1027 летальных исходов. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за день полностью выздоровели 40 219 человек.

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