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В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 907 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

При этом у 7,2 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране на первое место вышел Санкт-Петербург. За последний день в Северной столице выявили 2075 заболевших.

За последний день в РФ также зафиксировали 1027 летальных исходов. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в стране за день полностью выздоровели 40 219 человек, подытожили в оперштабе.

В России выявили 25 907 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 17 декабря вакцинация от коронавируса первым компонентом в стране проведена 76,5 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Эпидемическая обстановка, по ее словам, улучшилась в Белгородской и Калининградской областях, а также в Карачаево-Черкесии. При этом ситуация ухудшилась в Ивановской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также на Алтае и в Дагестане.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи, — «Спутник V». Кроме нее, в РФ зарегистрированы вакцины «Спутник Лайт», «КовиВак» Центра имени Чумакова, а также разработанные центром «Вектор» «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Кроме того, 24 ноября в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 для подростков «Спутник М». Она будет применяться для профилактики коронавирусной инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

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