Терапевт объяснила, почему опасно носить маску в мороз

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При низких температурах маска быстро намокает, из-за чего становится неэффективной и даже может вызвать проблемы с кожей. В холодную погоду маску необходимо регулярно менять, а в большинстве случаев лучше вообще обойтись без нее. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что маска вне помещений нужна только в том случае, если человек находится в скоплении людей.

— На улице носить маску не нужно. Если мы находимся далеко от людей, хотя бы в метре — полутора метрах, то маска не нужна. Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов. На входе в помещение нужно сразу надеть чистую сухую маску, — рекомендовала специалист.

По словам собеседницы «ВМ», в случае нахождения среди людей маску нужно менять сразу после того, как она намокнет. Это может произойти даже через 20 минут.

Врач обратила внимание, что в толпе особенно важно надевать средства индивидуальной защиты тем, у кого есть настораживающие симптомы.

— Вирусы не летают по одному, как пушинки. Они всегда летят на капельке слюны или слизи из носа. Когда человек рядом с нами кашляет, чихает, громко кричит или говорит, риск заболевания повышается. Но если этот человек будет в маске, он таким образом почти все вирусы оставит в себе, не разнесет их. Маска нужна не столько для того, чтобы себя защитить, сколько для того, чтобы других людей предохранить, если, возможно, человек сам заболел, — рассказала Чернышова.

Как отметила собеседница «ВМ», длительное ношение маски на морозе чревато появлением проблем с кожей. При сильных морозах появляющаяся влажная корочка замерзает, прикасается к щекам и может вызвать обморожение — в этом случае нужно обратиться к дерматологу, заключила эксперт.