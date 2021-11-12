В Госдуму внесли законопроект о QR-кодах в транспорте и общественных местах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест внесены в Госдуму. Об этом сообщили в правительстве России в пятницу, 12 ноября.

— Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом, — говорится в сообщении.

Первый законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. До 1 февраля при отсутствии документов граждане смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

После этого такая возможность останется лишь у россиян с медотводом. Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти.

Документы не понадобятся для посещения аптек, а также организаций с продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Еще один законопроект «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» является «спутником». В рамках него пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуются QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе, отмечается на сайте правительства.

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За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.