Вирусолог объяснил, возможен ли переизбыток антител

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Не стоит опасаться слишком высоких показателей уровня антител к коронавирусу — это не нанесет организму вреда. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

— Слишком высокий уровень не может навредить. Пределы ставит сама природа, сверхвысоких титров антител не бывает, — подчеркнул он.

Вирусолог отметил, что не нужно обращать внимание на уровень антител перед прививкой: далеко не все виды антител имеют отношение к иммунитету.

После перенесенного коронавируса можно сдать тест на антитела для собственного спокойствия, заметил собеседник «ВМ».

— Большого смысла в этом нет, но у нас много таких компаний сейчас открылось, которые делают тесты, и, если человек хочет и это ему приятно психологически, то это можно сделать. Но если антител нет, то он начнет беспокоиться, а это лишнее дело, — заключил специалист.

Измерять антитела к коронавирусу бессмысленно, считает главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

По его словам, ориентироваться на уровень антител в организме при принятии решения о вакцинации неправильно.

— Но определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации, — заявил Чуланов.

Он также отметил, что правильнее всего делать прививку от COVID-19 каждые полгода, как рекомендуют в Минздраве.