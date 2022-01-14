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Главный инфекционист Минздрава назвал измерение антител к COVID-19 пустым занятием

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Главный инфекционист Минздрава назвал измерение антител к COVID-19 пустым занятием
Фото: pixabay.com

Измерять антитела к коронавирусной инфекции — это пустое занятие. Таким мнением поделился главный инфекционист Министерства здравоохранения России Владимир Чуланов.

По его словам, принимать решение о вакцинации, ориентируясь на уровень антител в организме, неправильно с точки зрения науки.

— Но определять количество антител — пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации, — сказал специалист.

Чуланов отметил, что правильнее всего делать прививку от COVID-19 каждые шесть месяцев, как рекомендуют в Минздраве, передает РБК.

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28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации. Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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