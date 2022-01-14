Рассмотрение законопроекта о QR-кодах решили отложить во втором чтении

Фото: Пресс-служба Госдумы

Рассмотрение законопроекта о QR-кодах в пятницу, 14 января, было решено отложить во втором чтении. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По ее словам, 14 января правительство РФ внесет поправки к законопроекту.

Так, например, те, у кого нет QR-кода, смогут посещать общественная места по предъявлению ПЦР-теста после 1 февраля.

Кроме того, по ее словам, Министерство здравоохранения РФ сможет устанавливать сроки действия ковид-сертификата для тех граждан, которые имеют медицинский отвод от прививки.

Уточняется также, что военные будут получать сертификаты с соблюдением защиты личных данных, передает РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Согласно первому документу, россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли с предъявлением QR-кода, справки о перенесенной болезни или при наличии медотвода.

13 декабря спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект, предлагающий введение QR-кодов на транспорте, рассматривать не будут. Тогда же Дмитрий Песков подчеркнул, что этот документ в нынешнем виде не дает гарантий отсутствия негативных последствий распространения коронавируса.

20 декабря совет Госдумы принял решение создать рабочую группу по доработке первого законопроекта.