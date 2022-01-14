Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Онищенко оценил эффективность QR-кодов и ковид-сертификатов

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Онищенко оценил эффективность QR-кодов и ковид-сертификатов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

QR-коды и ковид-сертификаты — это удобно, но бесполезно: властям лучше ускорить вакцинацию населения, а россиянам помнить о соблюдении профилактических мер. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Да, QR-коды — это удобные технологии, которые позволяют человеку не терять мобильность и при этом не заражать окружающих. Но мы обойдемся и без них. Это никак не ухудшит и не улучшит обстановку. Не стоит делать из этого QR-кода фетиш, он не решает проблемы, — заявил Онищенко в комментарии НСН.

Он посоветовал сосредоточиться на самой проблеме распространения коронавируса в стране, особенно с учетом появления новых штаммов. По его словам, необходимо помнить не только о вакцинации, но и о своевременной ревакцинации, так как срок действия прививки ограничен.

Гражданам стоит воздержаться от посещения различных многолюдных мероприятий, особенно тех, которые проходят в закрытых помещениях.

14 января российское правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Читайте также:
Геннадий Онищенко QR-коды Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не будем мешать Христу

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Поддерживаем бизнес субсидиями

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ах, москвичи, мои куколки

Ирина Левова
Ирина Левова

Договориться о морали в интернете невозможно

Все мнения
О проекте