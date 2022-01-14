Онищенко оценил эффективность QR-кодов и ковид-сертификатов

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QR-коды и ковид-сертификаты — это удобно, но бесполезно: властям лучше ускорить вакцинацию населения, а россиянам помнить о соблюдении профилактических мер. Об этом сообщил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

— Да, QR-коды — это удобные технологии, которые позволяют человеку не терять мобильность и при этом не заражать окружающих. Но мы обойдемся и без них. Это никак не ухудшит и не улучшит обстановку. Не стоит делать из этого QR-кода фетиш, он не решает проблемы, — заявил Онищенко в комментарии НСН.

Он посоветовал сосредоточиться на самой проблеме распространения коронавируса в стране, особенно с учетом появления новых штаммов. По его словам, необходимо помнить не только о вакцинации, но и о своевременной ревакцинации, так как срок действия прививки ограничен.

Гражданам стоит воздержаться от посещения различных многолюдных мероприятий, особенно тех, которые проходят в закрытых помещениях.

14 января российское правительство отложило второе чтение законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.