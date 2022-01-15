Как проверить себя на коронавирус не выходя из дома

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После новогодних праздников в России растет количество заболевших коронавирусом. Эксперты и медики связывают это с распространением нового штамма «омикрон». Его диагностируют более чем в половине новых случаев COVID-19 в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Вполне возможно, что ежедневный прирост инфицированных в ближайшее время превысит показатели всех предыдущих волн пандемии и в этой связи необходима профилактика. О том, как обнаружить коронавирус не выходя из дома, — в материале «Вечерней Москвы».

Симптоматика коронавируса

Чтобы самостоятельно попробовать диагностировать коронавирус, надо сначала обратить внимание на его симптомы. Как правило, они схожи с обычным ОРЗ. В легкой форме это повышение температуры и сухой кашель либо кашель с малым количеством мокроты, а также повышенная утомляемость. В 60–80 процентах случаев встречается потеря обоняния, реже — заложенность носа, конъюктивит, боль в горле, мышцах и суставах, высыпания на коже, диарея, тошнота, рвота, озноб.

У штамма «омикрон» симптомы не сильно отличаются: чаще только ощущаются слабость, головные боли и намного реже теряется обоняние. Главная особенность новой версии ковида в ее большей заразности. Кроме того, «омикрон» поражает как привитых, так и не привитых.

В средней и тяжелой форме COVID-19, если человек не обратился к врачу или организм не смог справиться сам, симптомы пострашнее. Чаще всего это одышка, учащенное дыхание, потеря аппетита, ощущение сдавленности в грудной клетке и температура тела выше 38 градусов дольше пяти дней, плюс насыщение крови кислородом менее 95 процентов.

Самодиагностировать не получится

Как показывают исследования из разных стран, вероятность заболеть «омикроном» в тяжелой форме ниже, чем другими штаммами. Особенность его, по сути, только в большей заразности. А так большинство людей переносят инфекцию в легкой форме, и от обычного ОРЗ она практически не отличается. Ей свойственны головная боль, насморк, потеря обоняния, кашель, раздражение в носу.

Достоверно самостоятельно себе поставить диагноз «коронавирус» никак не получится, считает врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его словам, сейчас любые признаки ОРВИ или серьезного недомогания, которые ничем не объясняется другим, должны вызвать у человека подозрение и побудить его провериться на коронавирус при помощи анализов. А отличить коронавирус от ОРВИ возможно только в лабораторных условиях.

Забор мазка

Сейчас можно сдать тест на коронавирус методом ПЦР или экспресс-тест на антиген.

Для того чтобы сделать ПЦР-тест при появлении первых симптомов, нужно вызвать врача из поликлиники или заказать тест на дом. К пациенту просто приезжают и делают забор мазка либо дают набор с пробиркой и инструкцией, и он делает это сам. Государственные врачи при этом тестируют бесплатно.

Услугу самозабора мазка предоставляют многие частные столичные клиники, и она обходится в сумму от 2000 рублей, в зависимости от времени получения результата. Если необходимо ускорить процесс, будет дороже.

Экспресс-тесты

Еще один вариант — купить экспресс-тест на антиген для самодиагностики. Сейчас их можно приобрести даже в обычном супермаркете заранее, пока еще нет симптомов, или заказать в интернет-магазине. Стоимость — от 1200 рублей. Плюс этого метода в том, что человек узнает о своей болезни и начнет своевременно лечение, но его данные никуда не попадут. Тесты также можно заказать на дом в частной клинике. Результат узнаете через 15 минут.

Кроме того, сейчас в Москве есть возможность делать экспресс-тесты бесплатно в 70 пунктах. Полный их список размещен на сайте mos.ru. Президент России Владимир Путины ранее призвал наращивать тестирование. Николай Крючков эту идею поддерживает.

— Массовое тестирование при правильной организации является очень эффективной мерой. Потому что если человек узнает, что он болеет, он перестанет распространять инфекцию — раз. Во-вторых, он обратится за качественной медицинской помощью. Главным образом — это контроль инфекции, — отметил иммунолог.

Тесты на иммунитет

Благодаря тестам для самодиагностики уровня антител IgG и IgM человек можно понять, инфицирован он или нет, перенес ли заболевание. Тесты продаются в интернете через каталоги известных аптечных сетей с доставкой на дом (цена — от 900 рублей). Они представляют собой набор с ланцетом для забора крови и салфеткой. Но надо учитывать, что все эти методы определения уровней являются вспомогательными. Диагноз ставит лечащий врач.

Что же касается профилактики коронавируса, то самым эффективным средством борьбы с ним является вакцинация. Прививку можно сделать в любой московской поликлинике, частных клиниках и популярных местах отдыха горожан. Для этого достаточно иметь паспорт и СНИЛС.