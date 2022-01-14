Иммунолог Крючков предложил давать пять выходных за вакцинацию

Работа центра вакцинации от коронавируса в ГУМе / Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Для стимулирования граждан к вакцинации можно использовать различные инструменты. В числе прочих — давать за прививку несколько оплачиваемых выходных дней. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

— Ввели не так давно два выходных дня — можно увеличить до пяти. Или ввести дополнительные льготы в семьях с детьми. Придумать можно, было бы желание, — рассказал эксперт.

Он отметил, что также могут сработать материальные меры: например, прямые выплаты или льготы. Можно давать скидки в магазинах, общепите или фитнес-клубах, а также бесплатный проезд на общественном транспорте на три месяца. Лотереи не являются действенным методом, уверен собеседник «ВМ».

Крючков обратил внимание, что действенной мерой стимулирования к вакцинации являются QR-коды.

— Эта мера у нас в стране хорошо работает. Но здесь правительство взвешивает, сколько людей это поможет вакцинироваться и не вызовет ли нестабильности в обществе, — резюмировал эксперт, подчеркнув, что большое количество людей не поддерживает введение QR-кодов.

14 января правительство России приняло решение перенести рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, изначально суть документа заключалась в том, чтобы дать адекватный ответ на появление штамма «дельта». С появлением штамма «омикрон» ситуация изменилась, поэтому законопроект нуждается в дополнительном обсуждении.