Вирусолог назвал главные отличия «омикрона» от других штаммов COVID-19

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Отличие штамма коронавирусной инфекции «омикрон» от других вариантов COVID-19 заключается в том, что он не приводит к такому количеству летальных исходов, как было ранее, и поражает большое количество молодых людей. Об этом рассказал директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

По его словам, «омикрон» является заразным штаммом, однако в итоге он снизил патогенность вируса и количество смертей.

Кроме того, новый штамм чаще других вариантов вируса поражает подростков и детей, чья болезнь протекает в достаточно легкой форме.

— Заболевание сейчас протекает в достаточно мягкой форме, смертность значительно снизилась. В то время как раньше примерно два процента заболевших умирали, сейчас это где-то 0,1 процента, — подытожил специалист в эфире «Радио России».

Также Чумаков рассказал, что нет ни одной пандемии, которая длилась бы более 2-3 лет, именно поэтому пандемия COVID-19 может скоро закончиться. Он напомнил, что даже эпидемия испанки, которая унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек, завершилась по истечении двух с половиной лет. Позже этот страшный вирус, по словам Чумакова, просто превратился в грипп.