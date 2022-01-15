Вирусолог Чумаков назвал главную причину скорого окончания пандемии коронавируса

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Нет ни одной пандемии, которая длилась бы более 2–3 лет, именно поэтому пандемия COVID-19 может скоро закончиться. Такое мнение выразил директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков.

Он напомнил, что даже эпидемия «испанки», которая унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек, завершилась по истечении двух с половиной лет. Позже этот страшный вирус, по словам Чумакова, просто превратился в грипп.

— Тогда вакцин не было и просто переболели все. И в результате сформировался популяционный иммунитет. Вирусу больше деваться некуда, он циркулирует, заражает, но уже не вызывает тяжелой болезни, — отметил специалист.

Он также предупредил, что коронавирусом могут переболеть абсолютно все жители планеты, потому как в последнее время все чаще стали болеть люди младшего возраста, которых ранее вирус поражал гораздо реже.

Чумаков рассказал, что основными симптомами штамма коронавирусной инфекции «омикрон» являются головные боли, насморк, потеря обоняния и кашель, передает «Радио России».

11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев заражения в сутки может достигнуть шестизначных чисел.