Попова раскрыла неблагоприятный сценарий пандемии COVID-19 в России

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Неблагоприятный вариант прогноза ситуации с коронавирусом в России не исключает, что число новых случаев заражения в сутки может достигнуть шестизначных чисел. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 11 января.

— Нашими эпидемиологами, математиками-аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации, и эти подходы носят интегрированный, нелинейный характер. И, конечно же, мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные, — рассказала представитель ведомства.

При «пессимистичном» варианте число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 вырастет до шестизначных цифр, приводит слова Поповой РИА Новости.

22 ноября 2021 года глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

30 декабря 2021 года руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает привитых людей от смертности в 130 раз эффективнее по сравнению с непривитыми. Препарат бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, подчеркнул он. «Спутник» является самым эффективным в мире по борьбе с новым вариантом «омикрон», заключил глава фонда.