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Профессор оценил вероятность инфицированного «омикроном» заразить 100 человек

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Профессор оценил вероятность инфицированного «омикроном» заразить 100 человек
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Человек, который был инфицирован штаммом коронавирусной инфекцией «омикрон», может заразить 100 человек. Однако сам процесс зависит от окружения. Об этом рассказал иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени И. Мечникова, доктор наук, профессор Михаил Костинов.

— Важно, привиты ли люди вокруг. При встрече привитого с «омикроном», процесс заражения может остановиться в верхних дыхательных путях, слизистой ротоглотки носа, дальше вирус не пойдет, — объяснил эксперт.

Несмотря на это во время нейтрализации вируса человек может быть заразен для окружающих, передает РБК слова Костинова.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отнеслась скептически к данному утверждению.

— Подтвердить справедливость таких заключений можно лишь в экспериментальных условиях, когда человека, заразившегося «омикроном», поместят в закрытое помещение с «каким-то количеством людей». Здесь лишь попытка интерпретировать статистику роста. Утверждать, что в случае, если покашляет зараженный омикроном, заразится 100, 102, 103 человека — смешно, — прокомментировала Попович.

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14 января глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 850 миллиардов рублей было потрачено в России на борьбу с коронавирусом из федерального бюджета в 2021 году. Проблема медицинской помощи в 2022 году вновь будет стоять остро из-за штамма «омикрон», предупредил он. При этом все необходимые средства уже найдены в бюджете, также министерство обладает резервами, заключил министр.

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