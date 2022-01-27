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Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки Центробанка в феврале

Ольга Маркова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Аналитики спрогнозировали повышение ключевой ставки Центробанка в феврале
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский Центробанк на заседании 11 февраля повысит ставку рефинансирования.

По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, ослабление рубля за прошедший месяц на 7,5 процента внесет свой вклад в инфляцию, поэтому потребует и от ЦБР ужесточить свою позицию.

— Банк России, похоже, продолжит резкое ужесточение монетарной политики в ответ на резко возросшую волатильность рубля в январе. Теперь стоит ожидать повышения ставки на 100 пунктов и сигнала повышать ее далее, — дал свой прогноз Александр Купцикевич. — Хотя ранее были надежды, что за февральским ужесточением на 50 пунктов последует продолжительная пауза, а концу года и вовсе может начаться цикл смягчения.

Солидарен с данными прогнозами и генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. По его мнению, ЦБ поможет устойчивости рубля повышением ключевой ставки, которое может произойти 11 февраля.

В 2021 году ставка рефинансирования выросла вдвое — с 4,25 процента на начало года до 8,5 процентов по итогам заседания ЦБ по ставке в середине декабря. Именно на этот показатель ориентируются финансовые структуры при предложении депозитных и кредитных продуктов.

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