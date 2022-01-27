«Фактически оттепель»: Вильфанд пообещал москвичам потепление в последние выходные января

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Москвичей в последние выходные января ждет теплая зимняя погода. В столичный регион придет хорошо развитый глубокий циклон, заявил «Вечерней Москве» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Все москвичи знают, что в зимнее время циклоническая деятельность связана с потеплением. Циклон и потепление — практически синонимы. Циклон перемещается по северу европейской России и оказывает большое влияние на центральные регионы. Москва находится на южной периферии этого циклона, поэтому ветры юго-западный, южный, юго-восточный приносят теплую погоду. Я бы сказал, даже очень теплую, — отметил специалист.

Температурный фон 29–30 января будет в диапазоне от минус одного до минус четырех градусов, говорит синоптик. А это на 6–7 градусов выше нормы. С прохождением циклона ветер будет усиливаться в пятницу и в воскресенье. В субботу ветра не ожидается. В воскресенье порывы могут достигать 15–17 метров в секунду. Именно поэтому даже при небольшом снеге прогнозируется метель, но она не такая сильная, чтобы затруднять жизнь, движение и так далее, добавил собеседник «ВМ».

— Циклоническая активность будет сопровождаться плотными облаками и снегом. Наиболее заметные осадки прогнозируются в ночь на субботу. В свою очередь днем в субботу и воскресенье будет облачно, небольшой снег, — пояснил Вильфанд.

Кроме того, в воскресенье и понедельник в Москве и Московской области будет низкое давление — до 730 миллиметров ртутного столба, говорит метеоролог. Вполне возможно, что оно опустится до 725 миллиметров, как это уже два раза было в этом году, уточнил эксперт.

При этом теплая погода будет и в понедельник. С большой долей вероятности столбик термометра поднимется до одного градуса выше нуля. Ночные температуры в последний день января составят от минус одного до минус шести градусов. Фактически это будет оттепель, заключил Вильфанд.