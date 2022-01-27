Ученые заявили о бесполезности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» является неэффективной в борьбе против заболевания. Об этом заявили исследователи из Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Препринт исследования, проведенного группой специалистов под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука, был опубликован 24 января. Ученые исследовали эффективность российских вакцин от коронавируса «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», а также «КовиВак». Сбор материала проводился в октябре 2021 года, а основная выборка участников исследования была привита «Спутником V».

Данный препарат показал эффективность 58 процентов, «Спутник Лайт» — 50 процентов, «КовиВак» — 38 процентов, а «ЭпиВакКорона» показала отрицательную эффективность в -40 процентов. Показатель оценивался по методу «случай-контроль» — в нем ретроспективно сравниваются две группы наблюдаемых: заболевших людей с группой не страдающих от заболевания лиц.

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В исследование попали 268 человек, привитых вакциной «Спутник V», 54 — «Спутником Лайт», 36 — «КовиВаком» и 17 привитых «ЭпиВакКороной». Однако объем выборки не позволяет оценивать эффективность вакцин, заявили в создавшем «ЭпиВакКорону» центре «Вектор».

Для ожидаемой эффективности вакцинации в 50 процентов, при условии что привито 20 процентов популяции, ВОЗ рекомендует выборку, составляющую 1594 человека, уточнили в организации. При этом Барчук подчеркнул, что производитель должен сам всегда доказывать эффективность препарата.

Исследование, как признает он, было наблюдательным и обладало небольшой выборкой, поэтому с помощью него нельзя сделать окончательные выводы. Работа заключается в максимальном распространении результатов исследования с целью его обсуждения и критики, приводит слова Барчука РБК.