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Пульмонолог рассказал, чем опасна домашняя пыль

Ирина Игнатенко

Общество
Пульмонолог рассказал, чем опасна домашняя пыль
Пыль

Чем вредна пыль для организма и можно ли от нее избавиться навсегда, рассказал пульмонолог Александр Хованов.

Вредность пыли определяется несколькими факторами. В первую очередь – это химический состав. Так, содержание в пыли токсичных веществ (соединений тяжелых металлов, например) может привести к острому или хроническому отравлению. Ядовитые вещества будут попадать в организм через слизистую.

Во влажной среде развивается плесень, вдыхание подобной пыли приводит к росту эндотоксикоза. Это чревато появлением хронических заболеваний легких, воспаления почек, передает «МИР 24».

Пыль также негативно влияет на кожу человека и может вызывать аллергические реакции.

Пульмонолог отметил, что полностью избавиться от пыли невозможно, но нужно помнить об уборке помещений. Нужно делать влажную уборку в квартире регулярно – как минимум два-три раза в неделю. Также нужно пылесосить ковры и протирать пыль на шкафах. Кроме того, не стоит забывать стирать шторы — в них также накапливается большое количество пыли.

Источник: mir24.tv

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