Программу о фронтовиках-олимпийцах представят в филиале Музея Победы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Красногорск, ул. Народного Ополчения, 15 Карта всех событий

Красногорский филиал Музея Победы с 28 января приглашает взрослых и детей на новую образовательную программу «Победители 45 — Олимпионики 52». В год 70-летия XV Летних Олимпийских игр и накануне XXIV Зимних Олимпийских игр в музее вспомнят о спортивном триумфе советской сборной — «команды фронтовиков».

Олимпийские игры 1952 года вошли в олимпийскую историю как игры, на которых впервые выступила команда СССР. Многие из вошедших в состав сборной спортсменов воевали на фронте, пережили блокаду, выступали после тяжелых ранений, а некоторые прошли концлагеря.

В начале программы ее участникам напомнят об истории зарождения Олимпийских игр, а также о том, кто стал первым победителем марафонского забега, и кто из советских спортсменов завоевал золото в «железной игре».

Посетители услышат подлинные истории о бывших узниках концлагерей, принесших стране олимпийские медали — гимнасте Викторе Чукарине, тяжелоатлете Иване Удодове, борце Якове Пункине.

— Программа напомнит о нашем общем наследии, в котором заключается источник силы и вдохновения для подрастающего поколения, — отметили в Красногорском филиале.