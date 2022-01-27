Швейцарское посольство приглашает на ретроспективу Бруно Ганца в Третьяковку

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 12 Карта всех событий

Посольство Швейцарии в Москве с 1 февраля по 1 марта приглашает жителей и гостей столицы в кинозал Инженерного корпуса Государственной Третьяковской галереи. Здесь пройдет ретроспектива фильмов с участием знаменитого актера Бруно Ганца, приуроченные к 80-летию со дня его рождения.

Блоке «Бруно Ганц. XXI век» состоит из восьми фильмов, в которых актера можно увидеть в совершенно разных, и порой даже противоположных, ипостасях. Так, роль жертвы нацистов актер исполнил в фильме «Еврей должен умереть» режиссера Якоба Бергера. В ленте «Мой друг Зигмунд Фрейд» режиссера Николауса Лейтнера актеру досталась главная роль. Кроме того, зрители увидят Бруно Ганца в роли Адольфа Гитлера («Бункер», режиссер Оливер Хиршбигель) и в роли Верджа, который на самом деле является древнеримским поэтом Вергилием («Дом, который построил Джек», режиссер Ларс фон Триер).

11 февраля и 1 марта на показах кинолент «Исчезновение Юлии» и «Еврей должен умереть» будут присутствовать режиссеры Кристоф Шауб и Яков Бергер. Они расскажут о работе с великим актером.

Кроме того, в афише показов значатся следующие фильмы: «Вечеринка», «Исчезновение Юлии», «Фортуна» и «Тайная жизнь».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщает пресс-служба мероприятия.