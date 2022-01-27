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В одном из сервисов бесплатных объявлений распространили сообщение о продаже ребенка в Москве. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 27 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», в сети интернет появилось объявление о продаже ребенка. Однако в скором времени владелец объявления удалил его.

Несмотря на быстрое «заметание следов», правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

В декабре Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка во время катания на тюбинге (надувные санки — прим. «ВМ») в Королеве. Уточнялось, что во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, девочка получила травму головы.