Владимир Ефимов: Компании ОЭЗ «Технополис «Москва» разработали уникальные решения в сфере информационной безопасности

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Компании ОЭЗ «Технополис «Москва», специализирующиеся на защите информации, за девять месяцев прошлого года инвестировали в свои проекты почти три миллиарда рублей. Среди разработок: специализированные программы по защите данных и компьютерный процессор. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Защита информации — одно из приоритетных современных направлений, которое развивает высокотехнологичный бизнес столицы. В особой экономической зоне Москвы за три квартала прошлого года восемь компаний инвестировали более 2,8 миллиарда рублей в свои проекты по созданию систем сохранности сведений и предотвращению утечки конфиденциальных данных, — рассказал Владимир Ефимов.

В список этих компаний входят: «С-Терра СиЭсПи», «Фирма «АНКАД», НПО «Гранит», НТЦ «ХайТэк», «ИВА Технолоджис», «Бифорком Тек», АО «НИИМЭ», НПЦ «ЭЛВИС».

— В ОЭЗ «Технополис «Москва» сложился мощный кластер предприятий информационно-коммуникационных технологий. А компании, предлагающие конкретные решения по информационной безопасности, занимают более 35 тысяч квадратных метров на площадках ОЭЗ. На них работают 1379 специалистов. Компании работают в логике импортозамещения, и их продукция активно используется в государственном и коммерческом секторе, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Резиденты особой экономической зоны Москвы разрабатывают и производят различные инновационные продукты для защиты информации. Например, продукция «С-Терра СиЭсПи» ориентирована на государственные и коммерческие организации, которым нужна защита персональных данных по VPN-технологии с российской сертифицированной криптографией. НПЦ «ЭЛВИС» разработал процессор, на котором может быть сконструирован планшет для госструктур с учетом требований информационной безопасности. А резидент АО «НИИМЭ» создал программно-аппаратный комплекс «Звезда» для криптографической защиты информации в устройствах интернета вещей.

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева, площадки ОЭЗ дают компаниям возможность сконцентрироваться на производстве качественного и востребованного продукта. Административные и организационные вопросы, а также контроль за состоянием инфраструктуры и удобством логистики особая экономическая зона берет на себя.